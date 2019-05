ESCLUSIVA TMW - Pierini: "Udinese viva. Dea, la più europea della A"

Alessandro Pierini ex difensore di Udinese e Fiorentina ha parlato di vari temi a TMW, a partire dalla corsa salvezza: "Per quel che riguarda l'Udinese, con Tudor la squadra è cambiata nei risultati e nell'atteggiamento. Con l'Inter non sarà facile ma mi auguro che per i friulani arrivi un risultato positivo. C'è stato anche il crollo dell'Empoli e ora ha un margine importante di quattro punti. All'Empoli credo abbia fatto male, come autostima, il ko interno con la Spal. La fiorentina e Montella credo comunque che vorranno far bene domenica per un riscatto, nonostante la stagione anonima. Credo che qualche scossone a livello societario ci sarà: c'erano state tante illusioni nel progetto ma va detto che nel calcio di oggi non è facile costruire squadre competitive in una piazza che è sempre stata competitiva. Ora c'è da riformare qualcosa non so se anche a livello di gestione sportiva. C'è poi il caso Chiesa: non sarà semplice trattenerlo perchè questa Fiorentina forse rimane stretta ad un calciatore forte come lui. In caso di cessione dovranno esser bravi a reinvestire la cifra ottenuta. Parlando delle altre, la rivelazione è l'Atalanta, per il calcio che esprime. E' la squadra più europea di tutta la serie A"

