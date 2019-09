ESCLUSIVA TMW - Reja: "Djimsiti cresce. Hysaj? Lo uso da ala e non ne risente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Per ora Hysaj non sta risentendo del non giocare a Napoli". Edy Reja, tecnico dell'Albania, ha parlato del momento della sua Nazionale, inquadrando i prossimi impegni. "Ha fatto gol contro l'Islanda, bellissimo. Io lo sfrutto da metà campo in avanti, sta dimostrando di essere molto capace".

Djimsiti sta crescendo con l'Atalanta?

"Lo ho avuto anche anni fa, era un buon giocatore. Ma ora è maturo, sta facendo più che bene, è sempre uno dei migliori. Nonostante le difficoltà difensive lui è sempre sufficiente".

Con la vittoria con l'Islanda vi siete rimessi in carreggiata...

"Sarà difficile, perché c'è questa trasferta in Turchia, particolarmente impegnativa. Bisognerebbe vincere questa, più la prossima contro la Moldova sempre fuori casa, per avere delle speranze. Altrimenti diventa difficile. E la Turchia, in casa, ha battuto la Francia, è un campo particolarmente impegnativo. Poi il risultato non è mai scontato, lo abbiamo visto anche nel campionato italiano. Ci sono risultati sorprendenti".

La gente è soddisfatta?

"Il nostro girone non è semplice, la Francia è fuori concorso, ma anche l'Islanda è una buona squadra, però l'abbiamo battuta meritatamente. Stiamo facendo un buon lavoro, ho cambiato parecchi giocatori, inserendone altri che si sono dimostrati particolarmente azzeccati. Stiamo progredendo, in Albania dicono che non hanno mai visto giocare così a calcio. Mi auguro si possa fare anche meglio".