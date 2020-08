esclusiva Sacchetti: "Firenze merita di più. Verona, Juric ha avuto garanzie"

Gigi Sacchetti, grande ex di Fiorentina e Verona (con cui ha conquistato lo scudetto dell'85) racconta le sue sensazioni sui viola e i gialloblù. "Amrabat se conferma quanto fatto vedere a Verona - dice a TMW - è un ottimo acquisto. Commisso ci ha visto lungo, tatticamente è intelligente, è un ottimo interdittore. In fase d'impostazione deve migliorare: è bravo a recuperare palloni però quando prende palla anzichè velocizzare tende a portarla. Con l'età che ha migliorerà anche sotto questo profilo"

Complessivamente come giudica la Fiorentina di quest'anno?

"Ci si aspetta sempre di più, Firenze merita di più. Deve pensare almeno dall'ottavo posto in su e stare sempre nella parte sinistra della classifica, senza più ripetere stagioni come questa. La squadra non è malvagia e con qualche innesto può migliorare ma mi aspetto una Viola che cerchi di far bel gioco e di piacere"

Si aspettava la conferma di Iachini?

"Quel che doveva fare l'ha fatto, poi bisogna vedere le ambizioni. Non so se sia l'allenatore giusto per portarla in Europa, però si è meritato la conferma. Ora il centrocampo è buono, serve trovare un centravanti da 15 gol all'anno".

Juric è rimasto a Verona...

"Gli hanno fatto un'ottima offerta economica e poi probabilmente c'è stato anche un senso di riconoscenza verso la società e la città che gli hanno dato la possibilità di rilanciarsi. Ora bisogna vedere che squadra gli faranno ma sicuramente avrà avuto garanzie".

Dopo la ripresa del campionato riteneva che il Verona sarebbe andato in Europa?

"Nella prima prima parte c'erano in effetti le premesse e anche in città c'era grande entusiasmo, poi dopo la ripresa ci sono stati momenti alterni ma resta un gran campionato".