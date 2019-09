ESCLUSIVA TMW - Salaroli: "Sorpresa? Cagliari. Arana era una stellina in Brasile"

"La sorpresa del campionato può essere il Cagliari". Sebastiano Salaroli, procuratore della Promoesport International, fa le carte al campionato dopo la chiusura del mercato. "Cragno si è infortunato ma hanno messo una pezza con Olsen. Poi a centrocampo Rog, Nainggolan, Nandez... si sono rinforzati, hanno fatto un mercato di livello. Nonostante un avvio zoppo, ma ricordiamo che anche l'Atalanta ha avuto difficoltà negli ultimi anni, il calcio d'agosto non dice niente".

Però si è fatto male Pavoletti.

"Simeone per me è forte, è ancora giovane, a Firenze si è trovato in una situazione difficile. Però hai preso uno di alto livello".

Avete portato in Italia anche Guilherme Arana.

"È un terzino moderno, oggi le squadre vogliono attaccare, lui è un laterale alla Cancelo e Dani Alves. Ha tecnica, qualità, è agile. Non ha mai giocato nel campionato italiano e a livello tattico dovrà formarsi. È stato convocato con l'Olimpica, in Brasile era una stellina, però alle volte hai problemi non solo tecnici. Poi l'anno scorso giocava Reguilon, ma ha fatto un gran gol in Copa del Rey contro il Real Madrid. Se impara la fase difensiva può venire fuori un bel giocatore".

Chi è il favorito?

"La Juventus. Stiamo parlando di grandissimi giocatori, al di là delle difficoltà di bilancio per le uscite. A livello tecnico è molto avanti rispetto alle inseguitrici. Si potrebbe invertire la tendenza, con la posizione tra il secondo e il quarto, perché l'Inter può ambire a stare vicina alla Juventus fino alla fine. Quest'anno è attrezzata, avesse preso un vice Lukaku e una mezz'ala sarebbe iper competitiva. Il Napoli però è ancora molto forte, può essere un campionato equilibrato".