ESCLUSIVA TMW - SPAL, Semplici: "I presupposti per restare ci sono"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato a margine del Football Leader di Napoli della stagione dei ferraresi e del suo futuro: "Abbiamo fatto un cammino straordinario, con tanto lavoro e sacrifici da parte della società e del gruppo. Siamo arrivati a un risultato impensabile, con tre settimane d'anticipo".

Chi ti ha sorpreso di più?

"Petagna si è messo a disposizione, sapeva di doversi mettere in discussione se voleva tornare ad alti livelli. Ha fatto il suo record personale di gol, record anche per un giocatore della SPAL in Serie A. Poi ci sono altri che hanno fatto bene e si sono fatti apprezzare, da Lazzari a Vicari, fino a Bonifazi e Fares".

Quale sarà il futuro di Semplici?

"Ci siamo presi un periodo di riflessione di comune accordo, come abbiamo fatto sempre. Mi sento più di un allenatore normale per quello che abbiamo fatto, e dopo 4 anni e mezzo voglio motivazioni in più per continuare. In settimana ci incontreremo, i presupposti ci sono tutti. Le voci fanno sempre piacere, essere accostato a panchine così importanti è una soddisfazione. Io cerco sempre di migliorarmi. Spero di fare uno step in più con la SPAL".

Cosa pensi del passaggio di proprietà nella Fiorentina?

"Dispiace per i Della Valle, conosco la serietà che hanno messo in tutti questi anni. Probabilmente era chiuso un ciclo, mi auguro che chi arriverà riporti la Viola in alto".