ESCLUSIVA TMW - Toldo: "Mourinho unico. Spurs? Sa che ci sono ambizioni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Josè Mourinho torna ad allenare dopo l'esperienza al Manchester United. Da oggi è il tecnico del Tottenham in sostituzione di Pochettino. La carica e il fascino dello Special One hanno sempre un grande richiamo, soprattutto tra chi ha avuto la possibilità di essere allenato da lui e di vincere insieme a lui. "Anche se è difficile interpretare i pensieri delle persone, credo che conoscendolo abbia accettato perché ci sono grandi ambizioni", dice a TMW Francesco Toldo che fece parte dell'Inter di Mou che conquistò il Triplete

Entrando in corsa a suo parere Mourinho saprà subito lasciare il segno?

"Credo che prima di accettare, abbia valutato bene la situazione. Ha sempre avuto le idee chiare. Peli sulla lingua zero. La chiarezza è sempre stata una delle sue virtù".

Da ex interista pensa che ci possano essere delle similitudini tra Conte e Mou per la carica che sanno infondere?

"Per quel che posso dire credo siano due allenatori diversi anche nella gestione. Antonio è stato mio compagno in nazionale e poi ci siamo incrociati quando lui era alla guida dell'Italia e io in Under21 (come preparatore dei portieri, ndr). Mou ha un suo modo di gestire e comunicare con i giocatori che è unico e originale".

Al di là dei trofei vinti, da cosa è legato a Mou?

"Ci sono tanti episodi ma ne ricordo uno recente. Ci sentiamo spesso e qualche tempo fa, a marzo, con Inter Forever siamo andati a giocare una partita in Inghilterra per inaugurare proprio il nuovo stadio del Tottenham. E allora sapete cosa ho fatto? Ho chiamato Mourinho per chiedergli se veniva a fare il mio secondo...E' venuto e abbiamo anche vinto. Ricordandola adesso che è diventato tecnico del Tottenham, è una bella curiosità".