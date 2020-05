esclusiva Troglio: "Sì, la Lazio è fantastica e può vincere lo scudetto. Correa che qualità"

vedi letture

Parla l'italiano meglio di tanti sudamericani che sono da anni nel nostro campionato. Pedro Troglio, ex centrocampista di Lazio, Verona e Ascoli ci racconta le sue sensazioni sulla Serie A e anche sui talenti argentini suoi connazionali. "Ora sono in Honduras - racconta a Tuttomercatoweb.com - alleno l'Olimpia di Tegucigalpa e sono rimasto qui perchè ancora non ci sono voli per tornare in Argentina dove si trova la mai famiglia. Aspettiamo che tutto passi. Per quanto riguarda l'Italia mi ha colpito tanto la situazione di questi mesi ed è strano che il paese sia finito così in ginocchio ma è un discorso che vale ormai per tutto il mondo. All'inizio non conoscevamo bene questo virus, adesso con le contromisure giuste si può controbattere".

Che cosa l'ha colpita della serie A?

"L'equilibrio che c'è quest'anno. Gli anni scorsi c'era una superiorità evidente della Juve, adesso vedo che con i bianconeri ci sono la Lazio e l'Inter che potranno lottare fino alla fine".

Sorpreso dalla Lazio?

"Sì, perché è una squadra che ha appreso i concetti del suo allenatore, gioca in quaranta metri, ha grinta, velocità, fa un bel pressing e può certamente vincere lo scudetto".

Chi le piace tra i giocatori del nostro campionato?

"Dico Correa, argentino come me che nella Lazio sta facendo davvero bene. Ha giocato nell'Estudiantes e ora sta facendo vedere tutte le sue qualità, mi piace la sua abilità nel saltare l'uomo".

Quali sono i ricordi con la maglia della Lazio?

"I derby giocati con la maglia biancoceleste e l'atmosfera che si respira per quelle partite. Ricordo che un derby lo disputammo allo stadio Flaminio perchè erano in corso i lavori per i Mondiali del '90. Ma poi lo giocai anche all'Olimpico".

Rimpianti per non aver vinto nessun trofeo?

"Sì certo, però ho giocato in anni in cui con la Lazio, il Verona e l'Ascoli non era facile vincere qualcosa. Il traguardo era qualificarsi per una coppa e ci sono riuscito alla Lazio e a Verona. Non ho avuto la possibilità di giocare nel Napoli o nel Milan che erano le più forti in quel momento".

Ha seguito anche il Verona quest'anno?

"Sì, avendo vissuto in Italia per otto anni seguo tutto il calcio italiano, anche la serie B. E il Verona in effetti è andato forte, è stato protagonista di gran partite a differenza degli ultimi precedenti anni in A quando aveva fatto più fatica".

Da argentino che pensa del futuro di Lautaro? Il Barcellona preme sempre...

"E' fortissimo, sta facendo grande l'inter. Tanti anni fa quando lui era un ragazzino lo avevo chiesto per la formazione che allenavo, il Tigre. Lui ancora non giocava in prima squadra ma il Racing non ce lo ha dato. Per quanto riguarda il suo futuro, il Barcellona è il Barcellona. Ma è una decisione personale del giocatore, deve fare quello che crede meglio".

Quali sono oggi i talenti argentini?

"Ce ne sono tanti. C'è Nico Dominguez che da gennaio è al Bologna ma poi un gran talento è Zaracho trequartista del Racing Club. E naturalmente anche Thiago Almada"

Che idea si è fatto su Dominguez?

"Per me è uno dei migliori centrocampisti degli ultimi tempi in Argentina. Ha bisogno di tempo, è giovane ma farà molto bene".

Che giocatore è Almada?

"Troppo forte. Ha qualità tecniche speciali, visione di gioco, ha buon passo, grinta. Si muove in continuazione e ha un ottimo piede anche su punizione".