esclusiva Troglio: "Lazio, Sarri è ottimo. De la Vega simile a Correa, adatto al calcio europeo"

Pedro Troglio, ex centrocampista argentino che ha giocato anche nella Lazio commenta a Tuttomercatoweb.com l'approdo di Sarri sulla panchina dei biancocelesti. "Può fare molto bene, è un allenatore che lavora tanto e come tutti quelli che lavorano alla fine farà bene. Credo che il suo gioco potrà adattarsi bene alla Lazio, lo spero molto così come credo tanto nei giocatori che ha. Il calcio italiano non è facile per nessuno ma credo che Sarri possa far bene".

Tra gli argentini invece che cosa pensa degli ultimi talenti da De La Vega a Palacios?

"De La Vega ha carattere e ha esordito prestissimo in prima squadra, a sedici anni. E' stato finora all'altezza e ha tantissimo futuro. Palacios pure, ma De la Vega è adatto al calcio europeo".

A chi può assomigliare De La Vega?

"A Correa della Lazio. E' un giocatore veloce, ha tecnica, ha gol. Non è uguale uguale ma può diventarlo. Anche Correa agli inizi non era quello di oggi e De La Vega può arrivarci".