ufficiale San Lorenzo, si dimette Troglio dopo il ko contro una squadra di 3ª divisione

Pedro Troglio non è più l'allenatore del San Lorenzo. Il tecnico ha deciso di rassegnare le dimissioni a seguito dell'eliminazione della sua squadra dalla Copa Argentina contro il Racing Cordoba, squadra di terza divisione. 57 anni e vecchia conoscenza del calcio italiano, per aver vestito le maglie di Verona, Lazio e Ascoli, Troglio era in carica dal 1° gennaio e chiude la sua breve parentesi dopo 10 partite.