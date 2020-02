Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intercettato nella zona mista del Rigamonti, il centrocampista offensivo Rodrigo De Paul, autore del gol nel recupero che ha permesso all'Udinese di acciuffare il pareggio finale in casa del Brescia, parla in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "Abbiamo perso due punti, perché abbiamo dominato la partita per 90 minuti ma sappiamo che il calcio così. I risultati arriveranno, quando fai le cose giuste, creando le giocate con personalità e attraverso il possesso. Sono convinto che ci arriverà tutto ciò che ci manca".