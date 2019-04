ESCLUSIVA TMW - Uria: “Ajax-Juve partita storica, occhio a Tadic”

“Credo molto nell’Ajax, ho fiducia in questa squadra che vedo ogni settimana. Stiamo parlando di una società che ha vinto, questa partita ha una storia”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente olandese Emiliano Uria in vista della partita di stasera tra Ajax e Juventus. “In casa l’Ajax se la gioca. Può dire la sua. La perdita di Chiellini per la Juve peserà. L’attacco dell’Ajax è devastante. L’elemento di punta? Tadic. Fa sembrare semplici le cose difficili. Ha una mentalità superiore rispetto agli altri, una visione di gioco sopra la media. Pronostico? 2-1 per l’Ajax. Anche se la Juve è forte. E sappiamo che a Torino sarà complicata”.