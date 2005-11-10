Un'estate nel mirino della critica: così Krosche ha rotto con l'Eintracht. Ora il Milan?

Plusvalenze ma, al contempo, affari in entrata che non hanno aumentato status e valore dell'Eintracht Francoforte. L'ultima sessione di calciomercato è stata quella che ha portato alla rottura poi rivelatasi definitiva tra Marcus Krosche e la società tedesca: il probabile e possibile nuovo head of football del Milan, attese novità entro fine mese, si è ufficialmente separato dal club teutonico dopo un'estate dove il suo mercato è stato fortemente nel mirino.

Un mercato bocciato

Gli addii di Michael Zetterer e Arthur Theate si sono concretizzati solo nell'ultima settimana estiva e Lilian Brassier è arrivato solo alla fine del mercato, nell'ultimo lunedì disponibile. L'estate era stata da tregenda, la sconfitta 7-0 col Brentford nel mirino della critica ma non solo: a Krosche è stata imputata la mancanza dell'acquisizione di un numero 6 per dettare tempi e ritmi del gioco a centrocampo. La difesa, inoltre, composta da tanti giovani di poca esperienza, non è stata rinforzata. E anche l'allenatore Adi Hutter non si è certo dimostrato soddisfatto.

I flop in panchina e l'arrivo di Hutter

Non sono stati corretti gli errori in panchina: dopo l'addio a Oliver Glasner, nell'estate del 2023 è arrivato Dino Toppmoller, esonerato poi nel gennaio del 2026 per far spazio al traghettatore Dennis Schmitt e poi ad Albert Riera. Due scelte flop, per questo il club ha poi virato su un uomo d'esperienza come Hutter. Ma anche per lui, il mercato non è stato all'altezza delle aspettative: sono saltate le cessioni di Elye Wahi e di Bayola, i tanti soldi incassati non sono stati investiti come sperato e per ora i risultati lo dimostrano. E l'addio è stato una conseguenza quasi naturale delle rotture estive…