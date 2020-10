Europa League, le grandi escluse: la Turchia perde 2 big. Sporting uscita con umiliazione

Non sono mancate le vittime illustri nei turni di qualificazione di Europa League: il Reims aveva conquistato l'Europa dopo 57 anni e l'ha subito persa. I francesi sono usciti già nel terzo turno di qualificazione, per mano degli ungheresi del Fehervar ai calci di rigore. Il Besiktas sulla carta doveva essere l'avversario del Milan invece a differenza dei rossoneri ha dovuto arrendersi ai rigori di fronte al Rio Ave, a Istanbul. Ieri ai playoff abbiamo assistito al crollo del Basilea, ribaltato in casa dal CSKA Sofia; allo scivolone casalingo del Copenaghen contro il Rijeka. Ma soprattutto alla figuraccia dello Sporting CP che ha subito a Lisbona un umiliante 1-4 contro gli austriaci del LASK. Turchia che ha perso anche un'altra rappresentante, con l'uscita di scena del Galatasaray, sconfitto dai Rangers di Steven Gerrard. Tragedia greca per il Wolfsburg, ribaltato ad Atene dall'AEK: il 2-1 decisivo di Ansarifad arriva al 94'.