Europa League, quali novità? Ammesse le cinque sostituzioni. VAR solo dall'eliminazione diretta

vedi letture

Quali novità da questa edizione di Europa League? Con la finale dell'ultima stagione terminata il 21 agosto tutto è slittato. Il 22 ottobre si giocherà la prima giornata della fase a gironi. In queste prime sei partite non vi sarà il VAR, come inizialmente previsto. Il Video Assistant Refree sarà introdotto a partire dei group stage dal 2021-22. Capitolo sostituzioni: da questo momento e fino al termine della stagione saranno ammesse cinque sostituzioni. Nei turni preliminari il massimo consentito era di tre, che salivano a quattro in caso di partita prolungata ai tempi supplementari. Per le partite le squadre potranno avere in distinta fino a 23 giocatori.