L'Europa a rovescio: dopo la settimana scorsa, tripudio Champions ma EL e Conference amarissime

In una settimana il mondo si è capovolto. O meglio, il mondo delle 7 italiane impegnate in Europa è cambiato radicalmente. Basta una banalissima osservazione per capirlo: la scorsa settimana la Champions League era stata amarissima per la nostra Serie A, con Europa e Conference League che avevano salvato il salvabile. Oggi possiamo dire tutto il contrario.

Il record negativo

La settimana scorsa era arrivato il record negativo per le squadre italiane in Champions League: non era mai accaduto che arrivassero 4 sconfitte su 4. L'Inter era andata ko in casa 4-3 contro il Club Brugge, il Napoli era stato sconfitto 3-1 in casa del Villarreal, il Como aveva perso 3-2 in Olanda col Feyenoord e la Roma 4-3 all'Olimpico col Real Madrid. Di contro, il giovedì la Juventus aveva vinto 2-1 in casa del Celta Vigo, il Milan 4-0 a Salisburgo e l'Atalanta 3-1 col Pafos.

L'Europa capovolta

Oggi la prospettiva è ribaltata. Il martedì ed il mercoledì di Champions League hanno portato solo vittorie: 4-1 del Como al Manchester United, 4-0 della Roma con lo Slovan Bratislava, 1-0 dell'Inter sullo Shakhtar e 4-3 del Napoli contro il Bodo/Glimt. In Europa e Conference League invece solo delusioni o quasi: la Juventus ha pareggiato in casa 2-2 contro il Rennes, il Milan ha perso 3-0 a Bournemouth e l'Atalanta è caduta 2-0 ad Amsterdam contro l'Ajax.