© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel Consiglio federale in cui sono state scelte e comunicate le date di calciomercato estivo e invernale, il presidente Gabriele Gravina ha spiegato la contrarietà della FIGC alla SuperChampions e in particolare allo spostamento delle coppe nel weekend: “Siamo contrari alla costituzione di una SuperChampions per due aspetti inderogabili: territorialità e valore della competizione sportiva. I campionati devono sempre giocarsi nei fine settimana e si accede attraverso le singole competizioni nazionali. Non sacrifichiamo il valore del nostro calcio nazionale a discapito di interessi legati a singoli soggetti”.