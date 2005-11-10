FIGC, Malagò conferma l'avvicendamento Brunelli-Viglione. Ora la candidatura

Il cambio al vertice della segreteria generale della FIGC è ormai tracciato. Nell’incontro di ieri tra Giovanni Malagò e gli ex consiglieri federali, il commissario straordinario ha confermato che Marco Brunelli lascerà l’incarico, pur restando all’interno della Federcalcio con un ruolo diverso. Le componenti hanno ribadito la propria stima nei suoi confronti.

Viglione dopo le elezioni

Nell’immediato, i compiti di Brunelli saranno assorbiti da un facente funzione interno alla struttura federale. Il vero avvicendamento arriverà però soltanto dopo le elezioni FIGC del 14 dicembre: il nome individuato da Malagò è quello di Giancarlo Viglione, attuale responsabile dell’ufficio legislativo federale. Ieri non se n’è discusso formalmente, ma il commissario ha già confermato questa intenzione ad Assocalciatori e Assoallenatori, le due componenti che più spingono in tal wenso.

Malagò, adesso, dovrà essere formalmente candidato dalla Serie A entro il 4 novembre. Nei prossimi giorni dovrebbe partire la raccolta delle firme tra i club: ne bastano 11, ma sarebbe il caso di arrivare a un numero superiore. La palla è tra i piedi dei club di A.