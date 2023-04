Fiorentina, Castrovilli: "Godiamoci questa finale, vogliamo fare la storia di questo club"

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Mediaset al termine della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese: "Voglio fare i complimenti ai tifosi che sono stati straordinari e anche alla Cremonese. Ora godiamoci questa vittoria e la finale, vogliamo fare la storia del club".

Come si batte l'Inter?

"La partita è secca e non sai mai cosa può succedere, la prepareremo benissimo per portare un trofeo a casa. Il mister fa girare tutti, c'è bisogno di competizione per fare bene".