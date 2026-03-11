L'avventura di Castrovilli a Cesena frenata dall'infortunio: potrebbe rientrare dopo la pausa

L’avventura di Gaetano Castrovilli al Cesena, dove è arrivato a gennaio dopo una prima parte di stagione vissuta col Bari, non è partita sotto i migliori auspici e rischia di complicarsi ulteriormente. Il classe ‘97 infatti è sceso in campo finora in tre occasioni prima di fermarsi per un nuovo infortunio muscolare – lesione al retto femorale sinistro – nel primo tempo della sfida contro il Venezia di un mese fa (14 febbraio).

Da allora Castrovilli è rimasto fuori dai convocati nelle quattro gare successive e con tutta probabilità sarà assente anche per le prossime uscite almeno fino alla pausa: il giocatore infatti, come riporta il Corriere Romagna, continua ad avvertire fastidio alla gamba e per questo è ancora fermo ai box. Mignani dunque non lo avrà a disposizione né contro il Frosinone in casa né col Mantova in trasferta, mentre potrebbe recuperarlo per la sfida col Catanzaro che chiuderà una settimana intensa.

Più probabile però che non si rischi una nuova ricaduta con Castrovilli che potrebbe tornare in campo dopo lo stop per gli impegni delle nazionali e dunque il lunedì di Pasquetta contro il SudTirol.