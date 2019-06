Fiorentina, Chiesa via nonostante il comunicato. E' sfida Juve-Inter

© foto di Federico De Luca

Nonostante il comunicato di ieri, per la Gazzetta dello Sport il futuro di Federico Chiesa sarà lontano dalla Fiorentina, col giocatore che farà di tutto per lasciare il club. Papà Enrico parlerà con la nuova proprietà, verosimilmente con Rocco Commisso, una volta chiuso il passaggio di consegne con la famiglia Della Valle. E tutto lascia pensare ad un futuro comunque in Italia, dove le due pretendenti forti restano Juventus e Inter.