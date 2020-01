© foto di Federico De Luca

Nella sua intervista a Lady Radio, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa: "Ho già visto suo padre Enrico. Sono venuto qui a Firenze sette volte da quando ho comprato la Fiorentina e ci siamo visti tante volte. Ho parlato sia con Enrico che con Federico: se vorrà andare via forse potrà andare, sempre che arrivi un'offerta favorevole per la Fiorentina. Mi piacerebbe avere giocatori che possano diventare delle bandiere come Scirea, Baresi, Maldini, Collovati, Totti o Antognoni".

Clicca qui per l'intervista completa.