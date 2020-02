vedi letture

Fiorentina, Commisso: "Sono preoccupato e fiducioso. A Genova ci sarò"

È finita la lezione di Rocco Commisso agli studenti americani dopo un'ora circa, al Consiglio Regionakle. Il patron viola ha parlato anche a FirenzeViola.it del momento del Fiorentina: "Sono preoccupato ogni giorno ma allo stesso tempo fiducioso del fatto che la squadra arriverà più in alto. Andrò a Genova a fare il tifo come sempre e poi ripartirò per l'America".