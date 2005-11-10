Fiorentina, De Gea dopo il ko con l'Inter: "Buttare via tre punti in 5 minuti è un peccato"

David De Gea, portiere della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sconfitta dei viola a San Siro contro l'Inter.

"È dura perdere una gara così a San Siro dopo aver fatto una buona partita, buttare via tre punti in 5 minuti è un peccato. è dura ma questa è la vita, dobbiamo alzare la testa e andare avanti senza alibi".

Come vivi questo momento, dove ci sono delle critiche anche nei tuoi confronti?

"Sono abituato a questo, in tutta la mia carriera si è parlato anche troppo di me, ma io sono tranquillo, ho fiducia in me stesso, cerco di dare una mano alla squadra e dare l'esempio dentro e fuori dal campo".

Quale è stata la parata più difficile?

"Il colpo di testa di Pio Esposito. Alla fine anche se faccio 50 parate, se non vinciamo, non servono a nulla. Anche oggi ho fatto parate che non hanno portato punti alla squadra".