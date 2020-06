Fiorentina, Iachini alza il ritmo e ritrova anche Caceres. Il tecnico si gioca tutto in 12 partite

Proseguono spediti gli allenamenti della Fiorentina, che - riportano le cronache dal Centro Sportivo Davide Astori - nella giornata di ieri ha aumentato il ritmo degli allenamenti in vista della ripresa. Una ripartenza graduale, ma decisa quella imposta da Iachini, che ha potuto tra le altre cose anche beneficiare nuovamente di Caceres. L'uruguayano sembra essersi ripreso alla grande dalla convalescenza post-virus, e nella giornata di ieri ha disputato quasi tutto l'allenamento del mattino in gruppo. Iachini vuole avere a disposizione tutte le carte possibili, e tra queste c'è pure Ribery, che da molti è dato come pronto a scendere in campo. Le ultime dodici partite di campionato, oltre che in cerca della matematica salvezza, saranno vissute alla stregua di finali: l'allenatore viola sa che dovrà stupire per guadagnarsi la conferma sul campo, visto che circolano già nomi ed indiscrezioni su suoi possibili successori. La prima di queste dodici sarà lunedì sera contro il Brescia, ma antenne dritte già nella giornata di domani, visto che - in occasione del suo primo anniversario da presidente - parla Rocco Commisso. Si caverà il dente sullo stadio, ma non è detto che non affronti altri temi.