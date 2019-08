Fiorentina, idea Grifo come esterno d'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Grifo è il nome nuovo dell'attacco della Fiorentina, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Nato e cresciuto in Germania, ma di origine italiana tanto da optare per i nostri colori (ha esordito in azzurro grazie a Roberto Mancini), l'esterno offensivo è rientrato all'Hoffenheim dopo il prestito al Friburgo. Il suo contratto con i tedeschi è fino al 2022 ma è da valutare il suo ruolo in squadra.