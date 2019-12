© foto di Giacomo Morini

Il Girona guarda in casa Fiorentina per rinforzare il centrocampo. Come riporta As, in casa catalana in queste settimane è tornato infatti di moda il nome di Sebastian Cristoforo, ex Getafe e Siviglia classe 1993. Il centrocampista uruguaiano non sta trovando spazio a Firenze e ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.