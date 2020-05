Fiorentina, il Man United pronto a muoversi per Chiesa. C'è anche il Chelsea

Il Manchester United ha seguito Federico Chiesa per tutta la stagione e dopo l'apertura del presidente Rocco Commisso che recentemente ha dichiarato che lo lascerà libero in caso di giusta offerta, i Red Devils hanno intensificato i contatti per provare a superare la concorrenza di Juventus e Inter. In Premier League però, anche il Chelsea sta prendendo in seria considerazione l'ipotesi di puntare sull'esterno viola. A riportarlo è il Daily Mail.