Fiorentina, Italiano: "Ci tenevo a raggiungere la finale, i ragazzi sono stati grandiosi"

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 1-3 contro il Basilea che vale l'accesso alla finale di Conference League.

Che soddisfazione è arrivare in finale di Conference?

"Una gioia incredibile, dopo questa partita vinta all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Giocato con grande personalità, nonostante il loro pareggio non siamo mai suciti dalla aprtita e approdiamo con mertio ad un'altra finale. Devo fare i complimenti ai ragazzi, per il percorso fanatstico e perché sono stati grandiosi oggi".

Credeva alla qualificazione dopo l'andata?

"Ci credevo, perché all'andata avevamo fatto 70 minuti da grande squadra. Avevo detto giocando in quel modo ci saremmo tolti grandi soddisfazioni e oggi l'abbiamo fatto".

Se si guarda indietro, la maggiore soddisfazione?

"La soddisfazione è arrivare in finale alla prima esperienza in Europa. Tenevo a questa in particolare, ma siamo stati bravi anche ad arrivare in finale di Coppa Italia. Abbiamo avuto momenti di sofferenza e siamo stati bravi a reagire, come stasera. Abbiamo carattere dovremo mostrarlo nelle due finali".

Tre italiane nelle finali europee.

"Grande soddisfazione. Il calcio italiano è sempre stato al top, ogni tanto ha avuto difficoltà ma portare tre squadre in finale è motivo d'orgoglio. Proveremo tutte e tre a portare a casa un trofeo".

Biraghi ha detto che con lei è cambiata la musica.

"Dall'anno scorso abbiamo cambiato progetto, mentalità e modo di affrontare gli avversari. Abbiamo sudato la qualificazione alla Conference l'anno scorso e quest'anno l'abbiamo affrontata pensando a quanto fatto per arrivarci. Ringrazio Cri per le belle parole: è un uomo che si prende le responsabilità e gli faccio i complimenti per aver portato da capitano la Fiorentina in finale".