Fiorentina e l’urgenza di far punti, ma contro l’Inter a San Siro solo una vittoria in 10 anni

La pausa per le nazionali non ha portato la svolta sperata in casa Fiorentina. Le due sconfitte consecutive contro Genoa e Como hanno infatti fatto ripiombare i viola nelle zone più basse della classifica, con il penultimo posto a certificare un momento sempre più delicato. Alle spalle dei gigliati resta soltanto il Venezia, distante appena un punto: un margine minimo che rende ancora più urgente invertire la rotta. E all’orizzonte c’è la trasferta di San Siro contro un’Inter in grande forma e che rappresenta un ostacolo particolarmente impegnativo per una squadra chiamata a reagire per non complicare ulteriormente la propria situazione.

Una sola vittoria a San Siro in 10 anni

In campionato, l’Inter si sta confermando una vera e propria corazzata, quasi impossibile da scalfire: sei vittorie e un pareggio raccontano la forza di una squadra che sembra avere sempre la risposta giusta. A fare la differenza, rispetto a una Fiorentina che ha spesso faticato a reagire quando le partite hanno preso una piega sfavorevole, è soprattutto la maturità della formazione di Chivu, capace di ribaltare ben quattro gare dopo essere andata in svantaggio. Servirà una prova pressoché perfetta per la Fiorentina, su un campo dove negli ultimi dieci anni è riuscita a battere l’Inter soltanto in un’occasione, nel 2023 quando in panchina c’era Italiano e a decidere il match fu un gol di Bonaventura. Un precedente a cui aggrapparsi, ma che da solo non basta a cancellare le difficoltà di una trasferta che si preannuncia tutt’altro che semplice.

Ranieri può tornare, Atta ancora out

Per quanto riguarda le possibili scelte di Vanoli, da martedì la squadra è tornata a lavoro sui campi del Viola Park dove arrivano delle novità per quanto riguarda Luca Ranieri. Il difensore - dopo essere rimasto fuori dalla gara contro il Como per un problema al piede - potrebbe stingere i denti e tornare a disposizione. Molto difficile invece il recupero di Arthur Atta che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe rimanere ancora fuori a causa del sovraccarico funzionale dell'addome accusato durante la sosta.