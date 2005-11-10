La Fiorentina si mette a tre? Vanoli: "Se faccio un passo indietro per farne tre in avanti..."

A due gironi dalla trasferta contro l'Inter, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa e ha aperto alla possibilità di un passaggio alla difesa a tre: "Sono nato con maestri della difesa a tre. L'anno scorso mi avete massacrato però per la difesa a tre. Per me per essere internazionali si deve adottare la difesa a quattro ma nella costruzione a volte può anche starci la difesa a tre. Questa squadra può farla, ha difensori adatti, anche se siamo un po' corti. Ma a prescindere dai moduli, conta la mentalità e l'interpretazione. Io però devo costruire il futuro e se un passo indietro mi permette di farne in avanti allora li devo fare".

Cosa servirà a San Siro?

"Incontriamo una squadra che viene da una vittoria in Champions diversa da quello che è stato il suo ultimo periodo, in inferiorità. Questo ci fa capire quanto sono forti, oltre a questo hanno fatto diverse rimonte. Nulla però è impossibile, noi andiamo lì per provare a portare a casa la vittoria. Certo, non dobbiamo essere presuntuoso: ci sarà da soffrire, servirà difendere per bene in area. Servirà la partita perfetta, cosa che adesso abbiamo fatto solo a tratti".

Jimenez a sinistra è un'opzione?

"Nella costruzione della squadra tutto è possibile e lui ha giocato anche a sinistra, così come ho impiegato Viery che è nato come terzino sinistro. In questo momento vedo bene Jimenez a destra, però ho ancora dei giorni davanti a me e magari cambio idea".

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