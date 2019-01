Fiorentina, no di Pjaca al Genoa: resta in viola fino a maggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marko Pjaca ha deciso: resta alla Fiorentina. L'attaccante croato di proprietà della Juventus, in prestito ai viola dalla scorsa estate, ha deciso di dire no alla pista Genoa per continuare e terminare la stagione in maglia viola. Così Pjaca resta alla corte di mister Stefano Pioli, per poi rientrare a fine stagione in bianconero. Lo rivela Sky Sport.