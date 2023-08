Fiorentina, Nzola: "Spero di segnare subito contro il Genoa. Un piacere lavorare con Italiano"

vedi letture

M'Bala Nzola, attaccante della Fiorentina, ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Sono contento di essere qui. Mi hanno voluto già quando ero alla Virtus Francavilla, non sono riuscito a venire, ma il tempo fa sempre il suo dovere. Anche con il mister: l'ho avuto a Trapani, a La Spezia... Ho imparato tanto con lui, lavorarci è sempre un piacere e sono contento di essere qua".

Che persona è fuori dal campo?

"All'inizio la gente pensa che sia timido, ma sono in realtà uno a cui piace scherzare e a cui piace la gioia. Per quanto riguarda il calcio ho iniziato al Troyes, poi sono andato in Portogallo e dopo mi sono ritrovato in Italia".

Ha già immaginato come sarà segnare alla Fiorentina?

"Ce l'ho già in testa da quando sono arrivato qua... Spero di segnare il primo gol contro il Genoa, ma se non ci riesco spero di farlo in casa".

Che persona è Italiano?

"Ha il suo carattere, è una persona che cerca sempre il meglio da ogni calciatore, chiede sempre di più, di non accontentarsi. Aiuta sulla tattica, sul come muoversi... Lavorare con lui è sempre un piacere".

Crede di essere avvantaggiato ad aver già lavorato con lui?

"No, non posso dire questo, ma so già cosa chiede e quindi alcune cose già le so. Devo comunque ancora imparare, capire come gioca la squadra".

Che obiettivi ha?

"Cercare di arrivare più in alto possibile in campionato, poi c'è la Conference... Speriamo di qualificarsi e di andare il più lontano possibile".

Ha altre passioni oltre al calcio?

"Mi piace guardare il tennis".