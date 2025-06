Roma, il Boca "approfitta" di Paredes in Argentina: Riquelme lo vuole al Mondiale

Come in ogni sessione di mercato recente che si rispetti, il Boca Juniors torna ad essere un nome caldo per il futuro di Leandro Paredes. Non è un segreto che nel prossimo futuro il centrocampista giallorosso si veda tornare alla Bombonera.

Come riporta TycSports, con Miguel Ángel Russo come nuovo allenatore, il suo acquisto appare come ancora di più una priorità. Il piano del numero uno del club, Juan Román Riquelme, sembra essere quello di approfittare della presenza del giocatore in Argentina, per gli impegni con la Nazionale, per riallacciare anche dal vivo i rapporti. E per presentargli un'offerta formale, con lo scopo di farlo tornare nel suo club del cuore prima del Mondiale per Club che sta per iniziare negli Stati Uniti.

Nel contratto del centrocampista trentenne aleggia questa clausola pro-Boca: a fronte del pagamento di 3,5 milioni di euro da parte degli Xeneizes, la Roma sarebbe obbligata a cederlo. Riquelme è consapevole di questa situazione ed è disposto a pagare quella cifra per la sua partenza, ma ovviamente poi il tema si sposterebbe sull'accordo con il giocatore, ancora da trovare. Siamo insomma all'interno di un nuovo capitolo della telenovela Paredes-Boca Juniors: che sia la volta buona? Da capire, infine, che cosa ne pensi in tutto questo Gian Piero Gasperini.