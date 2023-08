Fiorentina, ottimismo per Grabara. Lo scoglio per Nzola è la valutazione dello Spezia

La Fiorentina continua ad essere ottimista per quanto riguarda la trattativa che dovrebbe portare Kamil Grabara a vestire la maglia viola. Il portiere del Copenaghen, come riportato dai colleghi di Sky Sport, è il principale obiettivo ed i danesi si stanno tutelando cercando il sostituto, che dovrebbe essere Christos Mandas dell'OFI Creta. L'alternativa è Emil Audero della Sampdoria.

Per quanto riguarda invece l'attacco, nel mirino di Commisso, Barone, Pradè e Burdisso, c'è M'Bala Nzola. Lo Spezia sa che il centravanti vorrebbe giocare in Serie A e non in Serie B la prossima stagione, ma i liguri non hanno alcuna intenzione di facilitare le cose e continuano a chiedere 15 milioni di euro per cederlo, cifra che la Fiorentina non può spendere a cuor leggero e deve dunque ragionare se investire o no nell'angolano.