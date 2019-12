© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina nel mercato di gennaio dovrà cercare di individuare un uomo da prendere in attacco, anche per sostituire Ribery. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport tra i nomi mai smessi di seguire c'è il nerazzurro Matteo Politano e Domenico Berardi. Sembra più complicata questa seconda opzione con il Sassuolo che per il giocatore chiede cifre abbastanza alte.