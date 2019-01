Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Stefano Pioli in sala stampa nel post partita di Fiorentina-Sampdoria: “Oggi preferisco concentrarmi sulla prestazione generale della squadra: abbiamo dimostrato di essere superiori e di avere la partita in mano. Potevamo raddoppiare ed essere più precisi. Dopo il rosso c’è stata un’altra partita ma la squadra ha dato tutto. Gli errori ci sono stati e ci saranno sempre. Dobbiamo essere però più attenti negli episodi decisivi. Questo è Muriel? Ho parlato con lui in modo chiaro: gli ho riconosciuto le qualità che ha e che mi ricorda Ronaldo il Fenomeno. Ha 28 anni ma non ha raggiunto tutto quello che poteva per cui noi gli possiamo dare una mano a raggiungerlo. La Samp ci permetteva di verticalizzare molto e lui può giocare sia come prima punta sia come seconda punta. Era inevitabile concedere qualcosa alla Sampdoria e la stanchezza ha fatto la sua parte. Rimpianti anche oggi? Sì, è vero: però malgrado i risultati non meritati, la squadra sta dimostrando la sua crescita. Adesso abbiamo impegni molto difficili sia im campionato che in Coppa Italia. Dabo? Mi aspettavo di più da lui per quelle che sono le sue caratteristiche fisiche”.