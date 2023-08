Fiorentina, primi minuti in viola per Infantino: "Molto felice, continuiamo così"

vedi letture

Primi minuti da giocatore della Fiorentina in questa due giorni inglese per Gino Infantino, centrocampista offensivo italo-argentino acquistato a titolo definitivo dai viola nelle scorse ore (pagato 3 milioni più 500mila euro di bonus e il 10% sulla futura rivendita al Rosario Central) e subito utilizzato dal suo nuovo allenatore Italiano.

Di seguito i pensieri espressi sul suo profilo Instagram dal giovane calciatore: "Molto felice per i primi minuti in viola. Continuiamo così", ha scritto in un post che lo ritrae in azione con la maglia gigliata, indossata per la prima volta oggi nella sfida amichevole vinta 2-1 contro il Nizza.