Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Fiorentina, salvate il soldato Vanoli

TMW
Luca Calamai
autore
Luca Calamai
Oggi alle 09:15Serie A
27.10.2026 09:15Serie A
Fonti preferite
Il tecnico viola sotto processo. Ma è lui l'unico colpevole? E cosa può cambiare negli schemi e negli uomini per uscire dalla crisi?
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Salvate il soldato Vanoli? Il tiro al bersaglio contro il tecnico viola è il giochino del giorno tra i tifosi della Fiorentina. Certo, il tecnico ha commesso gravi errori nella gestione della gara contro l'Inter. Il più grave è stato quello di impaurire una squadra, già in evidente difficoltà, con dei cambi che non hanno convinto. Che senso ha, a esempio, togliere due pedine come Mastantuono e Jimenez che avevano dimostrato di poter creare problemi all'Inter? Perchè non inserire nel finale un elemento tecnico come Pedro Goncalves che avrebbe potuto gestire il pallone facendo respirare la difesa? Tutto vero. Ma, in questo momento così delicato la società dovrebbe fare quadrato intorno al suo allenatore. Dovrebbe proteggerlo. Lasciarlo sul banco degli imputati non è l'opzione più saggia. Rende ancora più fragile un allenatore già in affanno.

LE ATTENUANTI DI VANOLI

Ma è proprio tutta colpa di Vanoli? Intanto cominciamo con il dire che questa squadra non l'ha costruita lui. Se in estate il tecnico avesse avuto voce in capitolo sul mercato sicuramente non avrebbe dato il via libera alla cessione di Mandragora e avrebbe lottato con tutte le sue forze per avere un leader a centrocampo. Un giocatore in grado di esaltare le qualità di calciatori di talento quali Fagioli, Atta e Oulai. Poi, avrebbe chiesto un centravanti con doti tecniche migliori rispetto a quelle di Pellegrino. Tra gli allenatori vige la regola che sono i centravanti a far giocare bene le squadre. Pellegrino è un generoso ma avrebbe bisogno di avere lui una squadra al suo servizio. Invece è costretto a far violenza alle sue caratteristiche. Infine Vanoli avrebbe chiesto a sinistra un terzino-marcatore. In onestà queste sono anche molte delle riflessioni che anche Grosso aveva fatto. Scatenando l'ira di Paratici. Insomma, Vanoli sta cercando di trovare equilibrio in una squadra poco equilibrata. La narrazione comune parla di una Fiorentina costruita per attaccare. Ma il reparto offensivo non dispone di un vero goleador. Non ha il centravanti più forte di Kean che aveva promesso Paratici nel giorno dell'addio a Moise. E la difesa come ricordano i numeri è la più battuta del campionato.

COSA PUO' INVENTARSI
In attesa del mercato invernale che dovrà risolvere alcuni di questi equivoci Vanoli deve gestire il presente. Come? Intanto battezzando uno schema base per aiutare una squadra che fatica a trovare identità tattica. Scegliendo poi un terzino sinistro e un centrocampo capace di entrare in sintonia con un regista come Fagioli. Vanoli dovrà valutare con attenzione anche la fase offensiva. L'avvocato Dini ha proposto a Radio Firenze Viola di provare Goncalves falso nove con Mastantuono a destra e Njie a sinistra. Può essere un'idea. Tre elementi dotati di piedi buoni capaci di andare in gol attraverso la qualità. La Roma di Totti può diventare in questo senso un divertente modello da imitare.

Articoli correlati

Immagine news 1
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 27 ottobre
Immagine news 2
Oscar Damiani: "Galliani-Malagò, comunque FIGC in buone mani. Inter, Di Marco e Thuram rinnoveranno"
Immagine news 3
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 ottobre

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
09:32 Serie ATMW
TMW26 milioni per Oulai, 18 per Beto, 15 per Viery. E ora? Fiorentina, il valore è in picchiata
Immagine news 2
09:31 Serie ATMW
TMWE se avesse ragione Fabiani? Questa Lazio vale molto più di quanto è stata pagata
Immagine news 3
09:30 Serie ATMW
TMWGittens e Leweling nel mirino della Roma. Chi sono i due esterni che vuole Gasperini
Immagine news 4
09:22 Serie A
In panchina col Cagliari e magari uno spezzone: la Roma ritrova Dybala, ma con cautela
Immagine news 5
09:15 Serie ATMW
TMWFiorentina, salvate il soldato Vanoli
Immagine news 6
09:08 Serie A
Duello FIGC Malagò-Galliani: a caccia dei voti degli indecisi, oggi riunione tra 14 club
Immagine news 7
09:00 Serie A
Malen, il Cagliari per rilanciarti: contro i rossoblù cominciò il suo show con la Roma
Immagine news 8
08:53 Serie A
Capello: "Inter la favorita per lo scudetto. Lazio, Gattuso sta facendo qualcosa di straordinario"
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
C'è una grande lezione che arriva dal nuovo Pallone d'Oro Harry Kane! Mbappé segua l'esempio dell'inglese, PSG troppo nelle retrovie. Paradosso Yamal: terzo per colpa del Mondiale
Primo piano
Immagine top news n.0 Gittens e Leweling nel mirino della Roma. Chi sono i due esterni che vuole Gasperini
Immagine top news n.1 Dopo Kane, è il tempo dei predestinati. Mbappe e Yamal, chi alzerà prima il Pallone d'Oro?
Immagine top news n.2 Fantacalcio, 4 scommesse per la 9ª giornata
Immagine top news n.3 Milan in emergenza totale: altri infortunati! Inevitabile pensare al mercato
Immagine top news n.4 Inter, Thuram sempre più decisivo per Chivu: e il club pensa già al rinnovo di contratto
Immagine top news n.5 Pallone d'Oro 2026, la Top10 finale. Mbappe e Yamal alle spalle di Harry Kane
Immagine top news n.6 Harry Kane è il Pallone d'Oro 2026: l'albo d'oro completo
Immagine top news n.7 Lautaro al top in A, ma lontano dalle stelle europee. Il Pallone d'Oro per l'Italia dura una manciata di minuti
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.2 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.3 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
Immagine news podcast n.4 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il Milan di Amorim 3° ma con chance Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 FIGC e la possibile candidatura di Adriano Galliani vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Valentini: "Elezioni FIGC, Lega Serie A spaccata ma tutto è nelle sue mani"
Serie A
Immagine box news Serie A 26 milioni per Oulai, 18 per Beto, 15 per Viery. E ora? Fiorentina, il valore è in picchiata
Immagine box news Serie A E se avesse ragione Fabiani? Questa Lazio vale molto più di quanto è stata pagata
Immagine box news Serie A Gittens e Leweling nel mirino della Roma. Chi sono i due esterni che vuole Gasperini
Immagine box news Serie A In panchina col Cagliari e magari uno spezzone: la Roma ritrova Dybala, ma con cautela
Immagine box news Serie A Fiorentina, salvate il soldato Vanoli
Immagine box news Serie A Duello FIGC Malagò-Galliani: a caccia dei voti degli indecisi, oggi riunione tra 14 club
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, il programma della 9ª giornata: occhi su Pisa-Palermo. Sampdoria ad Ascoli
Immagine box news Serie B Serie B, Padova-Sudtirol: scontro diretto nel primo infrasettimanale stagionale
Immagine box news Serie B Serie B, Mantova-Cremonese: derby che rappresenta il classico testacoda
Immagine box news Serie B Serie B, Vicenza-Modena: Gallo vuole tre punti davanti al suo pubblico
Immagine box news Serie B Serie B, Virtus Entella-Avellino: Chiappella e Nesta in cerca di riscatto
Immagine box news Serie B Serie B, Cesena-Empoli: i punti si fanno pesanti, imperativo riscossa
Serie C
Immagine box news Serie C Si chiude l'11ª giornata di Serie C: Sipos e Manconi i più vicini alla doppia cifra. La marcatori
Immagine box news Serie C La ghiotta occasione dell'Inter U23, la voglia di risalita dell'Atalanta U23: tra oggi e domani i recuperi
Immagine box news Serie C CdA in casa Dolomiti Bellunesi: si decide per la panchina. Espinal è sempre in pole
Immagine box news Serie C Salernitana con le ossa rotte, Faggiano: "Sembrava giocassimo 22 contro 0, un marasma"
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, al via gli ottavi di finale. Spezia-Livorno e Brescia-Cittadella i big match
Immagine box news Serie C Serie C, il punto dopo l'11ª giornata: frenano Cittadella, Spezia e Potenza
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Cagliari, Olimpico stregato per i sardi: giallorossi imbattuti da più di 10 anni
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Il Pallone d'Oro è terra di conquista per la Spagna e il Barcellona. Da sei edizioni di fila
Immagine box news Calcio femminile Putellas trionfa al Pallone d'Oro: la 'Reina' è tornata. E ora vuole vincere a Londra
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026: Putellas fa tris. Torna a trionfare dopo tre edizioni
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro 2026, Barcellona pigliatutto: è il miglior club femminile al mondo
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026, anche la miglior portiera è del Barcellona: vince Cata Coll
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro, ancora un premio al Barcellona: Romeu è il miglior allenatore del femminile
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
27 ottobre 1999, la Fiorentina espugna Wembley. Con un missile terra-aria di Batigol
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
06:22 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano