Fiorentina-Samp 1-1 al 45', Ramirez risponde a Muriel. Espulso Edimilson

Primo tempo infuocato al Franchi, dove Fiorentina e Sampdoria sono appena andate a riposo sul risultato di 1-1. È successo tutto negli ultimi dieci minuti di gioco: viola avanti con un gran gol di Muriel al 34', poi l'espulsione di Edimilson al 39' e la magia su punizione di Ramirez al 44'.

TANTA VIOLA, POCA SAMP - Tanta Fiorentina e poca Sampdoria, almeno per due/terzi del primo tempo. Il primo brivido del match arriva all'8' con un bel destro da fuori area di Edimilson che lambisce il palo. Un minuto più tardi è Chiesa a presentarsi al tiro al termine di una ripartenza micidiale, ma il figlio d'arte stavolta manca clamorosamente lo specchio della porta. La compagine di Pioli cresce e, dopo un gran salvataggio di Sala su Simeone al 13', ci riprova con una conclusione al volo del nuovo acquisto Muriel al 27': palla di poco a lato. Sul fronte opposto si sveglia la Samp, che costruisce la sua prima occasione da rete al 28'. Errore in fase difensiva di Pezzella e passaggio illuminante di Ramirez per Quagliarella, che a porta praticamente sguarnita manda però abbondantemente a lato.

PRIMA VOLTA MURIEL - Scampato il pericolo, sale in cattedra Muriel, che si inventa un gol dei suoi per l'1-0. Il grande ex di giornata se ne va in progressione passando senza colpo ferire tra Tonelli e Sala, anticipando poi l'intervento del portiere con un tocco morbido di sinistro che rotola all'angolino al 34'. Una rete sensazionale e il miglior modo possibile per presentarsi ai suoi nuovi tifosi, seppur senza esultare per rispetto nei confronti della Samp.

ROSSO A EDIMILSON E MAGIA DI RAMIREZ - Il primo tempo sembra non aver più nulla da offrire, ma al 39' Edimilson commette un'ingenuità e lascia la Fiorentina in dieci uomini. Intervento completamente in ritardo del centrocampista svizzero, che travolge Ramirez rimediando il secondo cartellino giallo. I blucerchiati rialzano subito la testa e, dopo un erroraccio sotto porta di Jankto al 42', ripristinano l'equilibrio con una magistrale punizione di Ramirez dal limite dell'area al 44'. Viola sfortunata in vista di una ripresa che si preannuncia tutta in salita.