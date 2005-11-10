Fiorentina, scontro con la Lega dopo il Como: il club vuole gli audio del VAR

La polemica arbitrale dopo Fiorentina-Como non si chiude. Il club viola ha diffuso un duro comunicato dopo aver ricevuto le risposte della Lega sui due episodi maggiormente contestati: il gol di Liberali, preceduto secondo la Fiorentina da un fallo di Milla su Pedro Gonçalves, e la rete annullata a Pongracic per fuorigioco. "Situazioni ed episodi gravi che rischiano di compromettere la credibilità di tutto il sistema", è la posizione espressa dalla società, intenzionata ad andare fino in fondo per ottenere ulteriori chiarimenti.

La Fiorentina: "Le controdeduzioni non chiariscono la mancata revisione VAR"

La società aveva chiesto spiegazioni sul mancato intervento del VAR in occasione del primo gol del Como e immagini capaci di certificare definitivamente l'offside di Pongracic. La risposta ricevuta non è stata ritenuta soddisfacente: "Le controdeduzioni non chiariscono, in alcun modo, la dinamica della mancata revisione VAR sul primo gol del Como e non forniscono alcuna immagine video dinamica che chiarisca definitivamente l'oggettività del fuorigioco sul gol annullato a Pongracic". I problemi nella ricostruzione dell'offside sarebbero stati legati al mancato tracciamento corretto delle sagome da parte di quattro telecamere del sistema semiautomatico, con gli operatori costretti a ricorrere al reticolato manuale di backup.

Il prossimo passo sarà rivolgersi direttamente alla Federazione

Per la Fiorentina, dunque, la vicenda resta aperta. Anche il direttore generale Alessandro Ferrari ha ribadito la posizione del club: "Le nuove tecnologie sono importanti, ma vanno usate bene. E soprattutto devono funzionare". Come scrive La Repubblica, la società non intende utilizzare gli episodi come alibi per la squadra, ma vuole ottenere tutti gli elementi necessari per ricostruire quanto accaduto. Il prossimo passo sarà quindi rivolgersi direttamente alla Federazione, con l'obiettivo di ottenere e ascoltare le registrazioni delle comunicazioni VAR relative soprattutto al mancato intervento sul presunto fallo subito da Gonçalves nell'azione che ha portato al primo gol del Como.