© foto di Giacomo Morini

Ventisei minuti complessivi giocati in questa Serie A. Cyril Théréau, nonostante le due brevi apparizioni di questa stagione, non vorrebbe salutare la Fiorentina in questo mese di gennaio. Sul francese classe '83 c'è l'interesse del ChievoVerona ma anche del Cagliari, tuttavia l'ex attaccante dell'Udinese non sembra troppo convinto. Se dovesse restare, ecco che davanti il mercato viola sarebbe pressoché chiuso.