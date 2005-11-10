Fiorentina, Vanoli deluso: "Buttiamo via prestazioni con gol subiti troppo facilmente"

Dopo il successo del Como sulla Fiorentina per 3-1, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Paolo Vanoli per commentare l'incontro: "Sicuramente mi resta una grande prova contro una grande squadra. Abbiamo provato a raggiungere il loro livello, fino all'episodio chiave ce la siamo giocata a viso aperto. Sull'episodio nello specifico, lo hanno visto tutti: se guardiamo l'azione prima, non ha fischiato fallo e penso che il VAR serva anche a questo. Ci siamo innervositi, poi anche sul 2-2 mi è stato comunicato che il software non funzionava ed è stato un altro episodio. Da allenatore sono però arrabbiato perchè buttiamo via delle prestazioni con gol presi con una facilità incredibile, è una cosa che dobbiamo migliorare. I ragazzi devono capire che il lavoro ci può portare fuori da questa situazione, abbiamo dimostrato che possiamo lavorare bene".

I blackout stanno diventando sempre più pesanti a livello negativo.

"Da quando sono qua io non riusciamo a capire, anche in un momento positivo o in quello negativo. Ci è capitato di uscire dalla partita con il Napoli, con il Genoa l'approccio non è stato al meglio perchè non abbiamo limitato l'inizio, oggi l'episodio non ci ha fatto ragionare. Sto provando a far cpaire questo ai ragazzi, serve anche più cattiveria per non prendere gol: eravamo ben messi sul gol di Paz, cercare furbizia. Dobbiamo stare vicini a questa squadra: i ragazzi sono giovani e vogliono lottare, poi alla fine Goncalves inizia ad avere più minutaggio, sistemiamo un po' di cose ma l'arrabbiatura è nei gol subiti. Non c'è stata una partita in cui siamo andati in vantaggio".