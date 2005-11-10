Fiorentina, Vanoli scuote Beto: "Dispiace fare lo psicologo con un giocatore importante

La Fiorentina cade solo all'ultimo a San Siro contro l'inter, che passa 2-1 con il rigore in pieno recupero di Zielinski. Al termine del match il tecnico viola, Paolo Vanoli, ha parlato anche di Beto e del fatto che deve tirare fuori più forza mentale, a suo avviso. Ecco di seguito le parole dell'allenatore (qui invece tutte le sue dichiarazioni in conferenza stampa).

Beto è entrato con l'atteggimaneto sbagliato. A che livello è?

"Mi dispiace che devo fare lo psicologo con un giocatore importante. Deve diventare più forte mentalmente, deve essere bravo lui a mettersi a testa bassa e lavorare. Ho bisogno di lui e di tutti. Como e oggi...abbiamo messo un altro mattone importante. Abbiamo avuto trame di gioco importanti, con l'Inter non puoi sbagliare. Dispiace ma guardiamo avanti".

Dopo otto partite la Fiorentina ha gli stessi punti dell'anno scorso. Che cosa è cambiato?

"E' un'altra squadra da assemblare, questi ragazzi devono guardare avanti. Se ci sarà da salvarsi...oggi non avete visto una Fiorentina che non voleva portare avanti il risultato. Non sono venuto qua per guardarmi indietro".