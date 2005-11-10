Da Firenze sicuri: Vanoli dice stop all'alternanza, Pellegrino sarà il titolare anche a San Siro

Paolo Vanoli rompe gli indugi e punta su Mateo Pellegrino per guidare l’attacco della Fiorentina. Come riferito da FirenzeViola.it, il tecnico viola sembra intenzionato a interrompere l’alternanza con Beto, fin qui incapace di incidere nelle occasioni avute a disposizione. Anche l’argentino, però, è chiamato a invertire la rotta: il suo ultimo gol in campionato risale alla sfida contro il Torino, disputata alla quarta giornata. La trasferta di San Siro rappresenta quindi un’occasione importante per ritrovare fiducia e continuità, elementi fondamentali per diventare un riferimento stabile del reparto offensivo.

Il feeling con Mastantuono: l’amicizia può aiutare i viola

Pellegrino ha conquistato rapidamente anche la simpatia dei compagni, stringendo un rapporto particolare con il connazionale Franco Mastantuono. La comune nazionalità ha favorito l’intesa tra i due argentini, che nell’ultima settimana hanno festeggiato insieme il venticinquesimo compleanno dell’attaccante. Un legame che potrebbe trasformarsi in un’arma preziosa anche sul terreno di gioco, aiutando la Fiorentina a trovare nuove soluzioni offensive.

San Siro, occasione da sfruttare: servono gol e continuità

La titolarità non è comunque garantita per tutta la stagione e Pellegrino dovrà meritarsela con prestazioni convincenti e reti pesanti. Le difficoltà degli attaccanti viola alimentano le critiche, mentre resta ingombrante il ricordo della prima stagione di Moise Kean con Palladino. Contro l’Inter, l’argentino avrà l’opportunità di lasciare il segno in uno degli stadi più prestigiosi del calcio italiano.