Floriani felice intuizione di Gattuso. E la Lazio è al lavoro per il rinnovo di contratto

Romano Floriani Mussolini è fra le rivelazioni della Lazio capolista d'inizio stagione. L'esterno destro sta giocando con continuità, titolare in 6 delle prime 7 partite di campionato. E con un rendimento sempre molto alto.

Gattuso ha bloccato il suo trasferimento

Il giocatore poteva finire all'Empoli in prestito in questa sessione di mercato, tuttavia Gattuso ha bloccato il trasferimento intuendo come il giocatore potesse fare al caso suo. Media voto di 6.14 fin qui per Tuttomercatoweb a evidenziare la sua affidabilità.

Si sta discutendo del rinnovo di contratto

Al punto che il club è pronto a premiarlo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport sono già in corso le trattative per il rinnovo di contratto fino al 2029, ossia allungando di un anno il suo accordo con i biancocelesti. Con adeguamento salariale.