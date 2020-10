Focolaio Lazio? La probabile panchina di Inzaghi col Bruges: Muriqi e Pereira unici big

In attesa di capire se la Lazio potrà avere a disposizione i cinque big per i quali i biancocelesti aspettano l'esito del tampone (qui le ultime), la formazione che avrà a disposizione Simone Inzaghi inizia ad assumere connotati più chiari. Anche in panchina, i cui componenti (salvo buone notizie) potrebbero essere soprattutto giovani e nello specifico: Alia, Furlanetto, Franco, Pica, Bertini, Czyz, Muriqi. Di fatto il centravanti kosovaro (a meno che non venga impiegato, in quel caso al suo posto ci sarebbe Caicedo) sarebbe l'unico big pronto a subentrare in Belgio.

Aggiornamento 14.26: anche Andreas Pereira farà parte della spedizione belga. Restano a casa Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson.