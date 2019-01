FOCUS TMW - I 10 colpi di mercato che possiamo aspettarci nelle prossime ore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'addio di Perisic e l’esterno dell’Inter - A meno di clamorose sorprese, Ivan Perisic resterà a Milano fino a giugno. I giocatore vuole partire, ma mancano le offerte. La situazione resta comunque da monitorare. Intanto, l'Inter ha già scelto il suo erede per giugno: si tratta di Rodrigo De Paul (ma attenzione ai possibili risvolti in queste ultime ore di mercato).

Osimhen al Milan - Prosegue la linea giovane del nuovo Milan di Leonardo e Gazidis. Dopo gli acquisti di Abanda, Djalò e Michelis, il club rossonero sarebbe interessato all'attaccante nigeriano in forza allo Charleroi (ma di proprietà del Wolfsburg) Victor Osimhen. Il nigeriano, classe 1998, potrebbe essere riscattato dal club belga per 3 milioni. La valutazione è di 15 milioni, la trattativa è pronta a entrare nel vivo con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Eysseric al Nantes - Il mercato in uscita della Fiorentina nelle prossime ore si concentrerà soprattutto su Valentin Eysseric. Il francese infatti è sempre più vicino a un ritorno in Francia al Nantes con un prestito con diritto di riscatto intorno ai 3,5 milioni. Si attendono praticamente solo gli annunci.

Demiral al Sassuolo e Lemos al Besiktas - Si fa sempre più concreta la possibilità di un trasferimento di Mauricio Lemos al Besiktas. La trattativa tra il club turco e il Sassuolo per il difensore in queste ore sta andando avanti. Il classe '95 è stato richiesto in prestito con diritto di riscatto. Inoltre, Il Sassuolo è pronto a chiudere l'acquisto di Merih Demiral, difensore classe '98 dello Sporting CP attualmente in prestito all'Alanyaspor. Un affare da 6,5 milioni di euro complessivi, col giocatore nel giro della Nazionale turca che sarà poi in orbita futura Juventus.

Il futuro di Kownacki - Nervi tesi in casa Sampdoria dopo le parole dell'attaccante che ha manifestato la volontà di lasciare la Samp. Il giocatore sogna l’approdo in Germania dove lo cerca con insistenza il Fortuna Dusseldorf, ma il club ligure vorrebbe prestarlo in Italia per tenerlo d’occhio da più vicino. L’Empoli non molla il polacco e proverà un nuovo tentativo nelle prossime ore per convincere l’attaccante a vestire la maglia azzurra. In seconda battuta c’è anche il Cagliari.

Barrios tra Roma e Zenit - Non solo la Roma su Wilmar Barrios. Sul centrocampista classe '93 si sarebbe infatti inserito anche lo Zenit, che nelle ultime ore ha preso contatto con gli agenti del giocatore. I giallorossi per ora comunque restano in vantaggio, essendo stati i primi a muoversi per il talento del Boca Juniors.

L’esterno della Lazio - Davide Zappacosta resta nel mirino della Lazio. Tare infatti ha confermato come la Lazio proverà nelle ultime di mercato ad acquistare un elemento per la fascia destra, con l'esterno del Chelsea in pole. Gli altri nomi sulla lista del ds biancoceleste sono William del Wolfsburg, Joshua Brenet dell'Hoffenheim e Thomas Foket del Reims.

Jagiello al Genoa - Un altro calciatore polacco è pronto a sbarcare in Italia. Si tratta del trequartista 21enne Filip Jagiello, in forza allo Zaglebie Lubin

e a un passo dal trasferimento al Genoa. Le prossime ore saranno decisive.

Miranda al Monaco - Il Monaco continua a fare pressing per Joao Miranda, difensore centrale dell'Inter. Il brasiliano, che ha escluso un ritorno in patria nonostante l'interesse del Flamengo, accetterebbe di buon grado un'avventura nel Principato, ma i tempi sono molto stretti e i nerazzurri preferirebbero non muovere le pedine in questo momento.

Edera e Lyanco al Bologna - Con l'arrivo di Mihajlovic a Bologna, c'è tanto lavoro da fare sul campo ma anche sul mercato, visto il gong di domani alle 20: ieri c’è stata l’accelerata decisiva per due giocatori classe ’97 ben conosciuti al nuovo tecnico come il difensore centrale serbo-brasiliano Lyanco e l’esterno offensivo Edera del Torino, che proprio Mihajlovic lanciò in prima squadra. Entrambi dovrebbero arrivare in prestito secco dal club granata e per oggi - salvo contrattempi - sono già previste le visite mediche.