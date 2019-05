FOCUS TMW - Lotta salvezza, ecco le possibili combinazioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutte le combinazioni per la corsa alla salvezza. La situazione, con il pareggio del Bologna all'Olimpico, non è molto complessa: ci sono solo 7 combinazioni possibili, i risultati di Genoa ed Empoli saranno determinanti. L'Udinese è già salva ed è da considerare solo per la classifica avulsa in un caso specifico. Di seguito la classifica, il calendario dell'ultimo turno e tutti i possibili casi.

La classifica a 90 minuti dalla fine

15) Fiorentina 40

16) Udinese 40

17) Empoli 38

18) Genoa 37

Il calendario dell'ultimo turno di campionato

Fiorentina-Genoa

Inter-Empoli

Cagliari-Udinese

Tutte le combinazioni

Prima combinazione - L'Udinese perde a Cagliari, l'Empoli vince a San Siro e il Genoa passa a Firenze con un gol di scarto. L'Empoli sarebbe salvo, mentre Udinese, Genoa e Fiorentina sarebbero appaiate a quota 40. La classifica avulsa premierebbe i friulani e i viola per la differenza reti negli scontri diretti.

Classifica avulsa

Udinese 5 (d.r. + 1)

Fiorentina 5 (d.r. 0)

Genoa 5 (d.r. -1)

Seconda combinazione - L'Udinese perde a Cagliari, l'Empoli vince a San Siro e il Genoa passa a Firenze con più di un gol di scarto. L'Empoli sarebbe salvo, Udinese, Genoa e Fiorentina sarebbero appaiate a quota 40. La classifica avulsa premierebbe i friulani e i liguri per la differenza reti negli scontri diretti.

Classifica avulsa

Udinese 5 (d.r. + 1)

Genoa 5 (d.r. 0 in caso di vittoria con due gol di scarto)

Fiorentina 5 (d.r. -1 in caso di sconfitta con 2 gol di scarto)

Terza combinazione - Se il Genoa perde a Firenze, è retrocesso senza considerare i risultati sugli altri campi.

Quarta combinazione - Il Genoa pareggia a Firenze, l'Empoli perde a Milano. Retrocedono i toscani a causa degli scontri diretti a sfavore contro i rossoblù (sconfitte per 2-1 a Marassi e 3-1 al Castellani).

Quinta combinazione - Il Genoa vince a Firenze e l'Empoli non vince a San Siro. La squadra di Prandelli sarebbe salva, quella di Andreazzoli andrebbe in B.

Sesta combinazione - Il Genoa pareggia a Firenze, l'Empoli non perde a Milano. Il Genoa è retrocesso in Serie B.

Settima combinazione - Il Genoa vince a Firenze, l'Udinese non perde a Cagliari, l'Empoli batte l'Inter. Fiorentina in B per gli scontri a sfavore nei confronti del Genoa (0-0 al Ferraris).