FOCUS TMW - Mercato e rose a 25: la situazione delle 20 squadre di A

Serie A, calciomercato e rose da 25 calciatori. Torna il consueto appuntamento targato TMW. Da cinque anni la FIGC ha infatti introdotto la normativa per cui, all'inizio del campionato di Serie A, ogni squadra deve presentare una rosa composta al massimo da 25 calciatori. Di questi, 4 devono essere formati nel vivaio di un club italiano e 4 nel vivaio del club per cui sono tesserati. Esclusi dal conteggio gli under 22, cioè i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi, che possono essere schierati in qualsiasi momento della stagione, a prescindere dal loro inserimento in lista. Da cinque anni, TuttoMercatoWeb.com vi regala ogni estate un approfondimento sulle rose: una guida, utile anche per capire le operazioni delle società, che in sede di mercato compiono le proprie scelte anche in funzione di queste regole.

Come funziona -

Per potersi considerare "formato in Italia" il calciatore deve aver trascorso, tra i 15 e i 21 anni, almeno 3 anni, anche in maniera non continuativa, o comunque 3 stagioni sportive, in uno o più club italiani; per essere "formato nel club" invece deve esser stato tesserato per lo stesso periodo nella società di attuale appartenenza. Quest'ultima regola, in particolare, ha subito un progressivo ammorbidimento: rispetto a quanto inizialmente progettato dalla federcalcio, non è considerato decisivo l'aver effettivamente trascorso i 3 anni di cui sopra presso una società, quanto l'essere stato "di proprietà" della medesima (e quindi anche giocando in prestito per altri club). Un'interpretazione che, ovviamente, ha in parte svuotato il potenziale innovativo delle norme. Infine, non conta la nazionalità: le eccezioni sono tante e varie. Radja Nainggolan, per esempio: belga ma arrivato a 17 anni al Piacenza, è cresciuto in Italia per le regole federali. A differenza, per fare un altro esempio, di Jacopo Sala, italiano di Alzano Lombardo, ma che nel 2007 lasciò non ancora sedicenne il nostro Paese per trasferirsi al Chelsea ed è tornato in Italia soltanto nel 2013, a percorso giovanile ormai ultimo, ragion per cui deve considerarsi formato all'estero.

Fatte le dovute premesse, di seguito la composizione delle squadre: al 27 agosto, ovviamente, ancora da definire. Perché il mercato è tutto in divenire e molte squadre dovranno sfoltire il proprio roster. Ma lo faranno anche in base ai criteri che hanno ispirato la riforma.

Atalanta 2019-2020 - 23 giocatori + 3 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Francesco Rossi, Marco Sportiello

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Pierluigi Gollini, Andrea Masiello, Luca Valzania, Luis Muriel

Altri elementi della rosa: Rafael Toloi, José Luis Palomino, Berat Djimsiti, Martin Skrtel, Arkadiusz Reca, Robin Gosens, Hans Hateboer, Timothy Castagne, Remo Freuler, Marten De Roon, Ruslan Malinovskyi, Mario Pasalic, Alejandro Gomez, Josip Ilicic, Duvan Zapata

Under 22: Musa Barrow, Roger Ibanez, Marco Varnier

Bologna 2019-2020 - 20 giocatori + 8 Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Mattia Bani, Ibrahima Mbaye, Lorenz Crisetig, Godfred Donsah, Roberto Soriano, Andrea Poli, Mattia Destro, Diego Falcinelli

Altri elementi della rosa: Lukasz Skorupski, Angelo Da Costa, Stefano Denswil, Danilo, Nehuen Paz, Mitchell Dijks, Blerim Dzemaili, Cesar Falletti, Nicola Sansone, Ladislav Krejci, Federico Santander, Rodrigo Palacio

Under 22: Mohamadou Sarr, Kingsley Michael, Caio Vinicius Pirana, Takehiro Tomiyasu, Mattias Svanberg, Jerdy Schouten, Riccardo Orsolini, Andreas Skov Olsen

Brescia 2019-2020 - 19 giocatori + 7 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Leonardo Morosini

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Enrico Alfonso, Lorenzo Andrenacci, Daniele Gastadello, Bruno Martella, Stefano Sabelli, Dimitri Bisoli, Emanuele Ndoj, Daniele Dessena, Luca Tremolada, Alfredo Donnarumma, Ernesto Torregrossa, Giangiacomo Magnani, Mario Balotelli

Altri elementi della rosa: Jesse Jeronen, Jhon Chancellor, Felipe Curcio, Ales Mateju, Jaromir Zmrhal

Under 22: Alessandro Semprini, Andrea Cistana, Massimiliano Mangraviti, Sandro Tonali, Mattia Viviani, Nikolas Spalek, Florian Ayé

Cagliari 2019-2020 - 25 giocatori + 6 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Simone Aresti, Alessandro Deiola, Daniele Ragatzu

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Alessio Cragno, Luca Ceppitelli, Fabio Pisacane, Federico Mattiello, Fabrizio Cacciatore, Luca Cigarini, Paolo Faragò, Radja Nainggolan, Leonardo Pavoletti, Alberto Cerri

Altri elementi della rosa: Rafael, Ragnar Klavan, Charalampos Lykogiannis, Christian Oliva, Filip Bradaric, Nahitan Nandez, Lucas Castro, Marko Rog, Artur Ionita, Joao Pedro, Valter Birsa, Kiril Despodov

Under 22: Kwang-song Han, Simone Pinna, Santiago Colombatto, Filippo Romagna, Sebastian Walukiewicz, Luca Pellegrini

Fiorentina 2019-2020 - 16 giocatori + 12 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Lorenzo Venuti,

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Pietro Terracciano, Federico Ceccherini, Cristiano Biraghi, Marco Benassi

Altri elementi della rosa: German Pezzella, Erick Pulgar, Milan Badelj, Andrés Schetino, Bryan Dabo, Sebastian Cristoforo, Valentin Eysseric, Cyril Thereau, Giovanni Simeone, Kevin-Prince Boateng, Franck Ribery

Under 22: Federico Chiesa, Riccardo Sottil, Gaetano Castrovilli, Gabriele Gori, Luca Ranieri, Bartlomiej Dragowski, Nikola Milenkovic, Jacob Rasmussen, Aleksa Terzic, Pol Lirola, Szymon Zurkowski, Dusan Vlahovic

Genoa 2019-2020 - 20 giocatori + 11 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Domenico Criscito, Stefano Sturaro,

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Federico Marchetti, Davide Biraschi, Antonio Barreca, Riccardo Saponara, Goran Pandev

Altri elementi della rosa: Jandrei, Cristian Zapata, Jawad El Yamiq, Lasse Schöne, Ivan Radovanovic, Sandro, Lukas Lerager, Oscar Hiljemark, Romulo, Sinan Gumus, Thomas Rodriguez, Antonio Sanabria, Marko Pajac

Under 22: Ionut Radu, Rok Vodisek, Cristian Romero, Nicholas Rizzo, Paolo Ghiglione, Francesco Cassata, Filip Jagiello, Kevin Agudelo, Christian Kouamé, Andrea Pinamonti, Andrea Favilli

Hellas Verona 2019-2020 - 26 giocatori + 8 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Mattia Zaccagni

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Marco Silvestri, Alessandro Berardi, Salvatore Bocchetti, Luca Marrone, Alan Empereur, Alessandro Crescenzi, Luigi Vitale, Davide Faraoni, Daniel Bessa, Valerio Verre, Gennaro Tutino, Antonio Di Gaudio, Antonino Ragusa, Samuel Di Carmine, Giampaolo Pazzini, Matteo Pessina

Altri elementi della rosa: Boris Radunovic, Pawel Dawidowicz, Amir Rrahmani, Koray Gunter, Miguel Veloso, Emmanuel Badu, Liam Henderson, Darko Lazovic, Sofyan Amrabat

Under 22: Nicola Borghetto, Marash Kumbulla, Andrea Danzi, Lucas Felippe, Seung-woo Lee, Abdoulaye Traoré, Lubomir Tupta, Claude Adjapong

Inter 2019-2020 - 21 giocatori + 6 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Tommaso Berni

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Daniele Padelli, Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio, Stefano Sensi, Roberto Gagliardini, Matteo Politano, Antonio Candreva, Mauro Icardi

Altri elementi della rosa: Samir Handanovic, Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Diego Godin, Kwadwo Asamoah, Dalbert, Marcelo Brozovic, Matias Vecino, Borja Valero, Joao Mario, Valentino Lazaro, Romelu Lukaku

Under 22: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Lucien Agoume, Lautaro Martinez, Eddie Salcedo

Juventus 2019-2020 - 24 giocatori + 4 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Carlo Pinsoglio

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Daniele Rugani, Mattia Perin, Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Paulo Dybala

Altri elementi della rosa: Wojciech Szczesny, Alex Sandro, Danilo Luiz, Emre Can, Miralem Pjanic, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Blaise Matuidi, Sami Kedhira, Mario Mandzukic, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Marko Pjaca

Under 22: Matthijs De Ligt, Merih Demiral, Rodrigo Bentancur

Lazio 2019-2020 - 27 giocatori + 4 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Danilo Cataldi, Thomas Strakosha, Guido Guerrieri, Josep Minala,

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Francesco Acerbi, Tiago Casasola, Marco Parolo, Ciro Immobile, Manuel Lazzari

Altri elementi della rosa: Ivan Vargic, Denis Vavro, Stefan Radu, Bastos, Jordan Lukaku, Riza Durmisi, Patric, Lucas Leiva, Adam Marusic, Djavan Anderson, Sergej Milinkovic Savic, Valon Berisha, Senad Lulic, Jony, Luis Alberto, Felipe Caicedo, Ricardo Kishna, Joaquin Correa

Under 22: Luiz Felipe, Jorge Silva, André Anderson, Bobby Adekanye

Lecce 2019-2020 - 27 giocatori + 6 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Filippo Falco, Marco Bleve

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Mauro Vigorito, Fabio Lucioni, Biagio Meccariello, Luca Rossettini, Francesco Cosenza, Davide Riccardi, Cristian Dell'Orco, Marco Calderoni, Riccardo Fiamozzi, Jacopo Petriccione, Andrea Tabanelli, Marco Mancosu, Gianluca Lapadula, Andrea La Mantia, Stefano Pettinari, Andrea Saraniti, Andrea Rispoli

Altri elementi della rosa: Gabriel, Romario Benzar, Yehven Shakhov, Panagiotis Tachtsidis, Zan Mejer, Radoslav Tsonev, Thom Haye, Diego Farias

Under 22: Gianmarco Chironi, Luka Dumancic, Antonino Gallo, Brayan Vera, Simone Lo Faso, Edgaras Dubickas

Milan 2019-2020 - 20 giocatori + 5 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Davide Calabria, Antonio Donnarumma

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Alessio Romagnoli, Mattia Caldara, Andrea Conti, Franck Kessié, Giacomo Bonaventura, Diego Laxalt

Altri elementi della rosa: Pepe Reina, Mateo Musacchio, Leo Duarte, Ricardo Rodriguez, Lucas Biglia, Hakan Calhanoglu, Rade Krunic, Suso, Fabio Borini, Samu Castilejo, Krzysztof Piatek, André Silva

Under 22: Gianluigi Donnarumma, Matteo Gabbia, Ismel Bennacer, Lucas Paquetá, Theo Hernandez

Napoli 2019-2020 - 26 giocatori + 3 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Lorenzo Insigne, Sebastiano Luperto

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Lorenzo Tonelli, Elseid Hysaj, Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Simone Verdi, Amato Ciciretti

Altri elementi della rosa: Orestis Karnezis, David Ospina, Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic, Konstantinos Manolas, Vlad Chiriches, Faouzi Ghoulam, Mario Rui, Kevin Malcuit, Allan, Fabian Ruiz, Zinedine Machach, Amin Younes, José Callejon, Dries Mertens, Adam Ounas, Arkadiusz Milik, Hirving Lozano

Under 22: Alex Meret, Eljif Elmas, Gianluca Gaetano

Parma 2019-2020 - 25 giocatori + 5 Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Luigi Sepe, Simone Colombi, Riccardo Gagliolo, Kastriot Dermaku, Giacomo Ricci, Simone Iacoponi, Matteo Scozzarella, Alberto Grassi, Gaston Brugman, José Machin, Antonino Barillà, Luca Rigoni, Lorenzo Simonetti, Gianni Munari, Yves Baraye, Luca Siligardi, Roberto Inglese, Mattia Sprocati, Fabio Ceravolo

Altri elementi della rosa: Bruno Alves, Vincent Laurini, Hernani, Juraj Kucka, Gervinho, Andreas Cornelius

Under 22: Andrea Adorante, Fabrizio Alastra, Alessandro Minelli, Dejan Kulusevski, Yann Karamoh

Roma 2019-2020 - 22 giocatori + 8 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Alessandro Florenzi, Lorenzo Pellegrini

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Antonio Mirante, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Davide Santon, Bryan Cristante, Gregoire Defrel, Davide Zappacosta

Altri elementi della rosa: Pau Lopez, Robin Olsen, Juan Jesus, Federico Fazio, Aleksandar Kolarov, Maxime Gonalons, Jordan Veretout, Javier Pastore, Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick

Under 22: Daniel Fuzato, Amadou Diawara, Nicolò Zaniolo, Ante Coric, Justin Kluivert, Cengiz Under, Mirko Antonucci, Mert Cetin

Sampdoria 2019-2020 - 19 giocatori + 8 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Wladimiro Falcone

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Alex Ferrari, Vasco Regini, Nicola Murru, Tommaso Augello, Leonardo Capezzi, Jakub Jankto, Gianluca Caprari, Fabio Quagliarella, Manolo Gabbiadini

Altri elementi della rosa: Jeison Murillo, Omar Colley, Bartosz Bereszynski, Jacopo Sala, Albin Ekdal, Karol Linetty, Morten Thorsby, Edgar Barreto, Gaston Ramirez

Under 22: Emil Audero, Julian Chabot, Fabio Depaoli, Marco Pompetti, Ronaldo Vieira, Gonzalo Maroni, Federico Bonazzoli, Mehdi Leris

Sassuolo 2019-2020 - 17 giocatori + 11 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Domenico Berardi

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Andrea Consigli, Gianluca Pegolo, Gian Marco Ferrari, Edoardo Goldaniga, Federico Peluso, Francesco Magnanelli, Alfred Duncan, Pedro Obiang, Luca Mazzitelli, Khouma El Babacar, Francesco Caputo, Alessandro Matri

Altri elementi della rosa: Marlon, Jeremy Toljan, Mehdi Bourabia, Filip Djuricic

Under 22: Andrew Gravillon, Rogerio, Alessandro Tripaldelli, Hamed Traorè, Manuel Locatelli, Andrea Ghion, Jeremie Boga, Aristidi Kolaj, Enrico Brignola, Giacomo Raspadori, Mert Muldur

SPAL 2019-2020 - 20 giocatori + 4 Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Etrit Berisha, Francesco Vicari, Bartosz Salamon, Felipe, Lorenzo Dickmann, Federico Viviani, Alessandro Murgia, Simone Missiroli, Mirko Valdifiori, Mattia Valoti, Marco D'Alessandro, Mohamed Fares, Federico Di Francesco, Andrea Petagna, Alberto Paloschi, Gabriele Moncini

Altri elementi della rosa: Nenad Tomovic, Thiago Cionek, Marko Jankovic, Jasmin Kurtic

Under 22: Demba Thiam, Igor, Gabriel Strefezza, Karlo Letica

Torino 2019-2020 - 19 giocatori + 6 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Kevin Bonifazi, Vittorio Parigini

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Salvatore Sirigu, Antonio Rosati, Armando Izzo, Lorenzo De Silvestri, Daniele Baselli, Andrea Belotti, Simone Zaza

Altri elementi della rosa: Nicholas N’Koulou, Koffi Djidji, Cristian Ansaldi, Ola Aina, Soualiho Meité, Tomas Rincon, Sasa Lukic, Samuel Gustafson, Alex Berenguer, Iago Falque

Under 22: Lyanco, Bremer, Alessandro Buongiorno, Wilfried Stephane Singo, Simone Edera, Vincenzo Millico

Udinese 2019-2020 - 18 giocatori + 11Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Kevin Lasagna, Ryder Matos

Altri elementi della rosa: Juan Musso, Nicolas, Becao, Walace, Samir, Bram Nuytinck, Sebastien De Maio, William Troost-Ekong, Jens Stryger Larsen, Antonin Barak, Seko Fofana, Mato Jajalo, Ignacio Pussetto, Rodrigo De Paul, Lukasz Teodorczyk, Ken Sema

Under 22: Samuel Perisan, Nicholas Opoku, Francisco Sierralta, Giuseppe Pezzella, Hidde Ter Avest, Rolando Mandragora, Mamadou Coulibaly, Andrija Balic, Petar Micin, Svante Ingelsson, Aly Mallé