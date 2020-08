focus Serie A, il programma delle amichevoli: Napoli in campo, domani tocca alla Lazio

Non solo Napoli: la Serie A, dopo aver dato il via ai ritiri, riprende anche con le partite amichevoli. Gli azzurri sono i primi ad affrontare un avversario, anzi due, nel triangolare in corso a Castel di Sangro, ma già domani diverse squadre del massimo campionato scenderanno in campo per provare i nuovi meccanismi o consolidare quelli vecchi. In questo scenario, dove diverse squadre devono ancora partire per il ritiro, la programmazione dei confronti estivi ha subìto un ritardo forzato e sono numerose le formazioni che non hanno in calendario alcuna amichevole. Di seguito il programma completo e aggiornato:

ATALANTA

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

BENEVENTO

- Roma-Benevento: 5 settembre, ore 18, Trigoria

- Benevento-Reggina: 12 settembre, ore 19, Stadio Vigorito

BOLOGNA

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

CAGLIARI

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

CROTONE

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

FIORENTINA

- Fiorentina Primavera-Fiorentina: 30 agosto, ore 19.30, Stadio Franchi

- Fiorentina-Lucchese: 6 settembre, ore 19.30, Stadio Franchi

- Fiorentina-Reggiana: 13 settembre, ore 21, Stadio Franchi

GENOA

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

HELLAS VERONA

- Hellas Verona-NG Gorica: sede e orario da definire

INTER

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

JUVENTUS

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

LAZIO

- Lazio-Triestina: sabato 29 pomeriggio contro la Triestina, ore 16, Auronzo

- Lazio-Fior Barp Mas: 30 agosto, ore 17, Auronzo

- Lazio-Padova: 1 settembre, ore 17, Auronzo

- Lazio-Vicenza: 5 settembre, ore 16, Auronzo

MILAN

- Milan-Novara: 2 settembre, ore 17, Milanello

- Milan-Monza: 5 settembre, ore 20.45, San Siro

- Milan-Vicenza: 7 settembre, ore 17, Milanello

NAPOLI

- Triangolare con L'Aquila e Castel di Sangro: 28 agosto, ore 17.30, stadio 'Patini' di Castel di Sangro

- Napoli-Teramo: 4 settembre, ore 17, stadio 'Patini' di Castel di Sangro

PARMA

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

ROMA

- Roma-Benevento: 5 settembre, ore 18, Trigoria

SAMPDORIA

- Alessandria-Sampdoria: 5 settembre, Stadio Moccagatta

- Derthona-Sampdoria (da confermare): 6 settembre, Stadio Coppi

- Piacenza-Sampdoria: 9 settembre, Stadio Garilli

SASSUOLO

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

SPEZIA

- Nessuna amichevole in calendario per il momento

UDINESE

- Udinese-Vicenza: 29 agosto, ore 19, stadio di Manzano

- Udinese-Legnago: 3 settembre, ore 19

- Udinese-Venezia: 13 settembre, ore 19